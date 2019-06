Gilbertito documenta su trayectoria artística

Aunque pasó varios imprevistos ese día, Gilberto Santa Rosa, logró un gran concierto el 17 de febrero del 2018 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que documentó en su nueva producción musical 40…Y Contando En Vivo Desde Puerto Rico, sin duda una pieza de colección para los salseros, con el que además conmemora cuatro décadas de excelsa trayectoria artística.

“Ese concierto fue como las bodas”, bromeó al recordar que “ese día pasó de todo antes del show”.

Sin embargo, una vez se atenuaron las luces para iniciar la presentación, la atmósfera se transformó en la gran noche de “Gilbertito”, como lo nombran en casa.

“Para los puertorriqueños soy Gilbertito. Fue algo bien bonito porque estaba toda la familia y amigos. Estaba hasta Angelo Medina entre el público (exproductor de espectáculos)”, recordó.

“Para mí este evento es una pieza de colección completa porque pasaron tantas cosas”, abundó en referencia a la parte visual que se estrenó por HBO, cuyos videos están disponibles a través de su canal oficial en YouTube.

El álbum lo describió como uno “muy emotivo porque canté cosas que vengo cantando hace muchos años pero ese día tenían un sabor bien especial y está resumido en unas pinceladas de cuarenta años de carrera”.

Entre las canciones que incluyó en el disco destacó el medley tipo recuento “porque no solo me dio la oportunidad de contarlo, sino de agradecerle públicamente a grandes figuras, entre ellas tres que ya no están: Tommy Olivencia, Mario Ortíz y Elías Lopés”.

Asimismo resaltó la colaboración “Salsa Pa’ Olvidar” que hizo con Victor Manuelle; “Atrevida” con Paquito Guzmán; y “Agua que cae del cielo” junto con Willie Rosario, entre otras más.

Esa noche también estuvieron Vico C y Pirulo, este último aunque no está el disco por derechos de las canciones, participó de la concierto.

Entre otros proyectos, el llamado Caballero de la Salsa emprenderá una gira por Europa con nueve conciertos en Holanda, Francia y España.