Se casa Monic Pérez

La ex Miss Universe Puerto Rico, Monic Marie Pérez se casará con su prometido Sean Einhaus, este sábado en la Catedral de San Juan Bautista en el Viejo San Juan.

La ceremonia dará comienzo a las 4:00 de la tarde, y los medios de comunicación fueron convocados para la cobertura de la misma.

El pasado febrero de 2018, la exbeldad anunció su compromiso con Einhaus.

Pérez conoció a Einhaus, oriundo de Nepal, hace dos años en un viaje que realizó junto a su mejor amiga.

"El 17 de diciembre de 2017, ¡me pidió que me casara con él! Quiero envejecer y amar para siempre. Alguien que me entiende, comparte las mismas pasiones, puede manejarme en mi peor momento (6 am a 9 am todas las mañanas), y bueno, simplemente me hace una mejor persona. Estoy tan feliz y emocionada" (sic.), escribió la también modelo junto a varias imágenes que publicó en sus cuentas sociales.