Sin experiencia, pero seguras hacia el título Miss Universe Puerto Rico 2019

Algunas beldades que compiten por la corona de Miss Universe Puerto Rico 2019 y por primera vez en un certamen, se muestran seguras y perfeccionando sus debilidades a días de la noche final.

“Antes me ponían una cámara y yo corría. No era porque no quería, porque me gusta, [era porque] me ponía nerviosa y ahora estoy dispuesta a dar todo de mí”, aseguró a este diario Miss Añasco, Nathalie López Pérez.

Asimismo, opina que ser una de las menores del grupo de 28 participantes “no impide nada”.

“Considero que tenga 18 años no impide nada. Yo defino lo que voy a dar y voy a proponer. Tengo 18, pero yo tengo mucha capacidad y lo voy a dar todo”.

La joven añadió que la experiencia del concurso “ha sido una maravillosa”.

Por su parte, la delegada de Aguada, Naomi López Hidalgo, describe su carrera en la competencia como una de crecimiento personal.

“En estos talleres hemos tenido la oportunidad de crecer como persona de una forma inmensa. He aprendido cosas que en mi vida imaginé. Hemos creado una relación donde aquí puede estar la madrina de mis hijos”, sostuvo entre risas la carismática chica.

Sobre lo que ha estado mejorando, la estudiante de finanzas en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez indicó que ha sido su proyección.

“Lo más complicado que se me hizo fue la proyección, de cómo llevar el mensaje correcto de una manera efectiva así que eso es algo que tenido que trabajar fuertemente. Para la preliminar estoy trabajando lo que es la pasarela porque al no tener experiencia en los certámenes de belleza ni el campo del modelaje, pues ha sido una parte que le he tenido que dar mucho taller”.

La participante de Salinas, Virnalís Diane Santiago, aseveró que ha evolucionado desde el día que inició el certamen, el cual celebrará su noche final el jueves, 13 de junio en el Centro de Bellas Artes de San Juan.

“Una persona que ha evolucionado desde el día uno. Desde el principio dije que esta experiencia fuera una de crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Lo ha sido y eso me pone contenta. Esa noche final van a ver una Virnalís segura de sí misma que ha trabajado todos esos puntos débiles para brillar en ese escenario”.

La candidata de 23 años, y quien posee un bachillerato en biología, se mostró segura a días que se realice la competencia preliminar.

“Vamos a dar ese ‘show’ que se merecen. Por lo que nosotras hemos trabajado todos estos meses y estamos dispuestas a dar el todo por el todo”.

Mientras, Miss Hatillo, Zorelys Lisboa, se adentra en los certámenes de mujeres por primera vez luego de participar en varios de categorías ‘teen’.

"Hace unos años estaba retirada y no había hecho pasarelas. Entrar nuevamente en este ambiente me ha tocado practicar mucho. He tratado de mejorar mi pasarela, mi dicción y lo practico en todo momento. Espero que se lleven una sorpresa de mí cuando esté en tarima”.

Lisboa, de 18 años, estudia comunicación en la Universidad Interamericana de Bayamón y manifestó que la competencia por la corona que ostenta Kiara Ortega ha sido una sana.

"No nos vemos como rivales sino como compañeras y amigas. Eso es lo mejor que me llevo de haber formado amistades reales y genuinas”, dijo.