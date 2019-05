Se gradúa la periodista Yesenia Torres Figueroa

View this post on Instagram

Ayúdenme a felicitar a mi querida @yeseniatf que hoy ve cómo se le cumple otro sueño: graduarse con honores de su maestría. Yessy, ¡Muchas felicidades! Que este nuevo logro sea el comienzo de nuevas alegrías y bendiciones! Te quiero mucho. PD- Los esperamos mañana a las 5pm en @noticentrowapa PD2- Oye @jblancoalvarez no me olvido de ti. ¡Felicidades en este nuevo logro personal! Te quiero papá😜