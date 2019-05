Joseph El De la urbe presenta Para moverse

En su corta carrera musical, el exponente urbano Joseph El De la urbe ha conquistado la atención con su video “Por una noche” y hoy lanza su nueva propuesta “Para moverse”.

Joseph Antoni Junior Rodríguez Santos, su nombre de pila, siente que nació para el reguetón y por eso se hace llamar “El de la urbe”.

“Tengo un corazón urbano y desde chiquito me gusta el género porque mis padres siempre escuchaban esa música. Siempre quise ser artista porque siempre me gustó la música”, explicó el joven de 17 años, recién graduado de escuela superior.

Su nuevo proyecto “Para moverse” lo describió como un dancehall reguetón “bien bailable, bien discoteca”.

El sencillo fue escrito en coautoría con los productores Cromo y Draco.

“Este tema lo escribimos en Miami y nos metimos en un estudio a grabar. Fue bien chilling, bien natural, con la melodía que saliera. La canción trata como si fuese un party, no tiene una historia como tal. Es un vacilón, igual que el video que grabamos en carritos Polaris tipo four track”, describió.

Joseph El De la urbe asegura que se diferencia de otros exponentes por su “esencia”.

“Me puedo distinguir porque le puedo meter a lo que sea. Lo mismo puedo cantar un trap, reguetón, rock, alternativo… No tengo barreras. Me gusta de todo”, detalló, a quien le encantan los negocios.

De hecho, contempla hacer un bachillerato en Desarrollo Empresarial. “Sé que la música es un negocio, pero fuera de la música me encantan los negocios. Ahora mismo comencé un negocio de piezas con mi papá porque me gusta moverme. No me gusta estar sin hacer nada”, aseguró quien es fanático de Daddy Yankee por ser el líder del género urbano y tener una sólida carrera de más de dos décadas.