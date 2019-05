Filarmónica de Puerto Rico presenta concierto oficial de Disney

La Filarmónica de Puerto Rico interpretará el “Disney Around The World”, obra licenciada por la compañía de entretenimiento familiar Disney, el domingo 9 de junio a las 2:00pm en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

En la presentación de “Disney Around The World” de este año, la orquesta estará dirigida por el director invitado acreditado por Disney, Jeffrey Schindler. Se interpretarán arreglos sinfónicos de los archivos de Walt Disney Studio, que han sido provistos por Disney Music Publishing. Desde la música de algunos de los primeros clásicos, hasta las piezas de las películas más recientes, transportarán a la audiencia en una travesía musical que hará recordar muchos momentos mágicos del bello mundo de Disney. El programa incorpora música de películas tales como “The Lion King”, “Beauty and the Beast”, “Finding Nemo”, “The Little Mermaid”, “Frozen”, “Aladdin” y otras.

“Disney Around The World”, es un concierto para toda la familia, en el que imágenes de las películas se sincronizarán con la música, para transportar a la audiencia a su momento musical favorito de Disney. Este concierto ha sido interpretado por orquestas mundialmente, siendo disfrutado por sobre 70,000 personas. Es la segunda ocasión en que la Filarmónica de Puerto Rico recibe los derechos exclusivos para la presentación de un concierto de Disney y la primera vez que se presenta esta versión en Puerto Rico. La Biblioteca de Conciertos de Disney ha licenciado música directamente a orquestas alrededor del Mundo desde 1992.

“Nos sentimos muy honrados y orgullosos de ser la primera entidad musical en Puerto Rico en haber obtenido la licencia para presentar conciertos de la Biblioteca de Conciertos de la empresa Disney,” indicó el Lcdo. Víctor Maldonado, Director Ejecutivo de la Filarmónica de Puerto Rico. “Además de llevar entretenimiento para toda la familia, esperamos que con este concierto podamos acercar a los niños a la música sinfónica. Esperamos que los padres puedan aprovechar esta oportunidad para fomentar en sus hijos el disfrute de asistir a un concierto de música sinfónica en una gran sala de teatro,” añadió Maldonado.

Los boletos para el “Disney Around The World” están a la venta en la boletería del Centro de Bellas Artes y en www.ticketpop.com. Los precios son Planta Baja: $55.00 y $50.00; Planta Alta: $45.00 y $35.00.

Para más información sobre el concierto y la más reciente información sobre el evento presione “like” en la página de Facebook de la orquesta: www.facebook.com/filarmonicadepuertorico o en Instagram: filarmonicadepuertorico