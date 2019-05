Miss Añasco deja atrás los miedos para competir en Miss Universe P. R. 2019

Una de las candidatas más jóvenes de Miss Universe Puerto Rico 2019 es la delegada de Añasco, Nathalie López Pérez, quien aspira a convertirse en una conocida comunicadora y considera que tener 18 años no le impide nada.

“Considero que tenga 18 años no impide nada. Yo defino lo que voy a dar y voy a proponer. Tengo 18, pero tengo mucha capacidad y lo voy a dar todo”, sostuvo López en entrevista con Metro.

Esta describe la experiencia de su primer concurso de belleza como una “maravillosa".

“Ha sido una experiencia maravillosa. Quisiera que durara más porque hemos creado una hermandad, hemos creado una amistad y ha sido un proceso bien bonito. Estamos contentas y orgullosas de mejorar”, dijo.

También aseveró que antes de la competencia le asustaban las cámaras, pero en el transcurso de la competencia ha logrado disfrutarse los momentos en televisión. “Antes me ponían una cámara y yo corría. No era porque no quería, porque me gusta, [era porque] me ponía nerviosa y ahora estoy dispuesta a dar todo de mí”.

Sobre su comentado parecido a Catriona Elisa Gray, Miss Universo 2018, que han especulado fanáticos y expertos de reinas de belleza en las redes sociales, Nathalie restó importancia a estas opiniones.

“Creo que todos los días me lo dicen, pero es por los ojos. No lo veo como beneficio ni como dificultad. Yo soy boricua, soy Nathalie López y aquí estoy dispuesto a dar lo mejor de mí. Soy muy diferente porque todas somos diferentes. Lo mejor de mí va a ser resaltar”, aseveró la chica que desea terminar un bachillerato en Comunicación.

Por su parte, Virnalís Diane Santiago, Miss Salinas, elogió la evolución de la participante de Añasco durante estos meses en el concurso local.

“Añasco es una de las más que ha evolucionado. Era una niña más introvertida y mira hoy como se está desenvolviendo”, manifestó Santiago sobre el desempeño de su compañera.

Nathalie también se encamina a tener más experiencia en el mundo del modelaje e incursionar en la actuación más adelante en su vida.