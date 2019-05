Celebrarán primera edición del Gay Summer Fest Ponce

Es la primera vez en Ponce que se celebrará una fiesta en grandes proporciones dirigido a la comunidad LGBTTQI e invitando a toda la familia. El evento masivo “Gay Summer Fest” es creado con la iniciativa de fomentar la inclusión, ayudar a entidades benéficas de niños enfermos, celebrar la diversidad, entre otros.

Es una gran celebración de doce horas consecutivas donde realizaremos clínicas de salud, homenaje a las divas musical a cargo de Alejandro Polito, un cierre musical con una artista de Puerto Rico sorpresa, feria de artesanía y juegos. “Lograr realizar actividades como la misma nos llena de orgullo porque sabemos que aún en el 2019 existen tantos entes que excluyen a personas, ya sea por su raza, género, orientación, religión y mucho más”, comentó Dinorah Pérez, organizadora del evento y propietaria de El Vejigante New Gay Spot de Ponce.

La actividad se realizará el domingo, 14 de julio de 2019, en los predios del Hotel Solace By The Sea. Comienza a las 12:00pm culminando a las 12:00am. "Queremos que sea una fiesta familiar, donde no haya estigmas, que sea una celebración de armonía, dejarle saber al mundo que “ahora es el tiempo, éste es el momento de levantar la bandera del amor. Unidos terminaríamos con la violencia de género, los crímenes de odios, y la exclusión de diversidad estereotipada".

De la cantidad final recaudada, se donará un porcentaje, a una entidad escogida de niños enfermos, que creamos pertinente dada sus necesidades. "Tenemos una fiesta con propósito, por tanto es hora de hacernos grandes", añadió Pérez.