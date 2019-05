Vico C: "me trajeron a la vida dos veces"

El rapero Vico C habló por primera vez de la situación de salud que lo mantuvo en coma por 24 horas, tras ingerir un medicamento.

"Yo estuve muy frío con el tema, el tema era too mucho, necesitaba estar solo, que es lo que he hecho estos días, estar bastante privado, y inclusive cuando en el segundo día que estuve así privado, es que explotó, es que reaccionó ante lo que sucedió", fue lo primero que expresó el exponente de la música urbana en entrevista con el programa Dando Candela por Telemundo.

Vico C recuerda de lo sucedido que "cuando me levanto, rápido me di cuenta de qué había sido, sabía lo que había tomado, y aunque nunca pensé que me fuese a dar algo así por lo que tomé, no había otra razón".

El intérprete de "Desahogo" indicó que "como hace ya más de 20 años que no tenía una experiencia similar, pues cuando yo estaba en el vicio de la heroína la cosa era distinta. En este caso, la diferencia es que yo no esperaba algo así, por la cuestión de que esporádicamente, especialmente después de un show sea que un medicamento que aunque fuerte no lo puedo comparar ni con mi estilo de vida, y estaba un poco confundido de qué me había pasado, pero de momento cuando me fui de nuevo inconsciente, y cuando me traen nuevamente por segunda vez, ahí fue que vi lo serio del asunto".

A preguntas de la presentadora de Dando Candela Saudy Rivera sobre qué medicamento fue el que ingirió que le provocó dicho episodio, Vico C no quiso revelar detalles del mismo."Yo no quisiera, no quiero decirlo, y no es tanto por la cuestión de no revelar algo, por ser muy privado, ni nada. Es que no creo que sea bueno, porque las mentalidades no son iguales".

Ante las interrogantes de las personas sobre si se trataba de una recaída en las drogas, el rapero expresó que "tienen derecho a pensarlo, es lógico que lo piensen, porque hay una historia que nunca he negado".

Sobre el momento en que despertó y supo de lo delicado de la situación, el artista contó que"fue bien similar a la experiencia que tuve con la heroína", ya que relata que se levantó confuso, no quería ni moverse ni hablar. "Lo primero diferente de esta vez es que me trajeron a la vida dos veces. Yo me fui inconsciente después que me habían traído ya, eso me hizo cogérmelo más serio que lo otro, aunque hayan sido por dos o tres pastillitas".