Molusco: Voz que trasciende los medios tradicionales

El locutor Jorge “Molusco” Pabón, una de las personalidades más influyentes en Puerto Rico, como cualquier mortal, tuvo que superar sus miedos y enfrentar sus inseguridades para adentrarse en el mundo laboral.

Algo que ha reiterado es que tuvo que trabajar arduamente para llegar a donde está, y su prominencia no llegó de la noche a la mañana.

“Los errores que he cometido todo el mundo los conoce, pero he tenido experiencias increíbles.

He tenido la oportunidad de llegar a las masas. Al principio sentí que era algo divertido, pero después te preocupas porque tienes una responsabilidad bien grande en tus manos”, expuso en entrevista con Metro.

El locutor de Los reyes de la punta, de la Mega 106 FM, recordó que comenzó en las ondas radiales en la emisora 11Q AM en 1996, trabajando sin cobrar.

“Mis papás siempre tenían el temor de que yo no tenía ningún tipo de inclinación hacia nada”, relató y destacó que “tenía muchos problemas de autoestima baja”, al punto que no sabía ni cómo relacionarse con las niñas durante su adolescencia.

“He corrido muchas emisoras desde ese momento, y creo que valieron la pena las decisiones que he tomado en el momento justo”, afirmó.

Al resaltar el rol y la importancia que tiene la radio como medio de comunicación, especialmente tras la emergencia del huracán María en la isla —momento en el que colapsaron todas las comunicaciones— consideró que “fue una experiencia bien triste para muchas personas, pero marcó la radio en nuestro país”.

Pero más allá de la radio, Molusco es una voz fuerte que trasciende los espacios digitales.

“Era necesario montarse en la era de lo digital, porque si no, te quedas. Es un reto porque ahora tenemos que prepararnos y buscar contenido para las redes sociales. Si la gente no pudo escuchar el programa de radio por equis razón, mi contenido está en las redes sociales. De esta manera, el contenido nunca muere. Pero la radio es como todo. Si no tienes buen contenido, tienes los días contados. Si combinas el contenido, vas a predominar”.

En agenda

El también productor de cine y teatro protagonizará la nueva película Marcelo, una comedia dramática, según describió.

“Invito a la gente que no me sigue a que me den una oportunidad con esta película, pero que no la vean por mí, sino por el grupo de actores increíbles que están en esta película. Estas personas que se pasan diciendo que Molusco no hace nada que edifique al país, vayan, que les tengo un regalo”, exhortó.

Además, volverá a interpretar el personaje de Masa en la secuela de Qué León II.

De acuerdo con los resultados del reciente estudio del SME digital, Molusco se posicionó como el primer comentarista de farándula a nivel local.

