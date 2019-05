Marcela Gándara explora sonidos más rítmicos

Para la cantautora cristiana Marcela Gándara, su música es para que las personas puedan acercarse a Dios, sin importar si pertenecen o no a alguna religión.

Es su más reciente producción discográfica, Cerca estás, nos invita a reflexionar acerca del amor infinito de Dios, no importa cómo seamos.

“A veces pensamos que tenemos que estar de una forma para llegar delante de Dios, y Dios nos ama tanto que nos ayuda a ser una mejor versión de nosotros mismos”, consideró Gándara, quien se presentará en concierto junto con Tercer Cielo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

La vocalista compartió que una de las canciones que más le gusta de este proyecto se titula “A una oración de distancia”.

“A veces nos sentimos que estamos lejos de Dios, y Él está siempre disponible para nosotros, a una oración de distancia. El mensaje es ese: que en medio de las circunstancias, buenas o malas, podamos acercarnos a Dios”.

En esa línea de pensamiento, destacó la alabanza “Si sabes dónde hallarlo”, que grabó a dúo con el cantante español Marcos Vidal.

“Este tema habla de dónde estará Jesús en nuestros tiempos. Es muy interesante porque Jesús era amigo de todo el mundo y, a veces, nosotros no somos así. Sin embargo, Dios nos ama a todos y quiere darnos paz y traer esperanza a nuestras vidas. Aunque tengamos que pasar por momentos difíciles, Él nos quiere tomar de su mano y ayudarnos a pasar”.

“Tengo varias canciones rápidas y me incursioné en ritmos más movidos y me gusta. No voy hacer trap, pero es bueno experimentar con nuevos géneros (baladas, pop, folk, electrónico). Estoy muy contenta con esto”, bromeó la intérprete de “Supe que me amabas” y “Tú estás aquí”.

Tanto le ha gustado diversificar su música que también está produciendo remezclas con los temas del disco y versiones más electrónicas con algunos de sus éxitos.

“Es muy bonito cómo las canciones pueden traer ánimo y paz a las personas que están pasando por situaciones difíciles. Esto nos llena y es parte de la razón por la cual quiero continuar haciendo música con un buen mensaje”, afirmó en entrevista con Metro.

Sobre su espectáculo el 29 de junio, adelantó: “Voy a contar con invitados muy especiales, como Tercer Cielo y Bani Muñoz, de Guatemala. Vamos a tener cuerdas y será un evento súper lindo, porque Tercer Cielo también tiene muchas canciones románticas. Estamos muy emocionados de regresar a Puerto Rico y la vamos a pasar súper chévere”.

Luego de su paso por la isla, continuará de gira por Chicago, Colombia, España y otras ciudades en Estados Unidos.