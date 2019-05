¡Otro escándalo! Revelan embarazo de Frida Sofía

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, sigue en el ojo del huracán

También te puede interesar:

Frida Sofía revela cómo Alejandra Guzmán provocaba a su ex

Después de que se supo que la cantante no tiene relación desde diciembre con su hija, ahora es un exnovio de Frida quien la ha regresado a la polémica.

Christian Estrada, ex pareja de la única hija del intérprete, asistió al programa Un Nuevo Día de Telemundo, donde confesó que la joven estaba embarazada cuando terminaron su relación.

"La busqué, sí lo quería (al bebé). Enamorado estaba pero hablamos que me enamoré de Frida no de la hija de Alejandra Guzmán, quise una vida con ella”, comentó Estrada. Y resaltó, "no sé qué pasó con ese bebé, es algo que Frida se los tiene que decir".

El joven también aclaró que él no tiene ninguna relación sentimental con la madre de su ex. “Puede seguir hablando de mí, que busco la fama. Ella es la hija de la Guzmán, si yo fuera trepador, yo estuviera con Alejandra no con Frida”, y siguió “No tengo nada qué ver con la señora Guzmán, a la señora le tengo un respeto como se lo tengo a mi madre. Mis respetos para la señora”.

Aquí el video completo:

















Publicidad

















También te puede interesar: