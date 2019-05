El Rey de Corazones forma tremendo fiestón en el Choli

Recuperado el fervor del público, el cantante Manny Manuel logró el poder de convocatoria para su espectáculo Abrazo a Manny Manuel en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. ¡Y no defraudó!

Manny Manuel complació a sus seguidores que colmaron la versión reducida de la arena, con un banquete musical repleto de los clásicos merengazos, que no faltan en las fiestas puertorriqueñas.

“Como duele”, “Si una vez dije que te amaba”, “Pero qué necesidad”, “Los hombres no deben llorar”, “Estrellita” y ”Sé que vas a llorar”, fueron algunas de las canciones que seleccionó para esta producción atada un concepto de la época medieval.

El llamado Rey de Corazones se lució en el escenario apoyado por un cuerpo de bailarines y atractivas coreografías que incrementaron la energía y el ánimo de los espectadores que se dejó sentir de principio a fin en cada actuación.

La velada comenzó a las 9:20 de la noche con un video de la alabanza “Estoy de pie”, del cantante cristiano Marcos Yaroide, seguido de un mensaje de apoyo al artista que busca sanar su adicción al alcohol.

Acto seguido el orocoveño arribó al escenario con una indumentaria alusiva a la serie de Games of Thrones.

“Comenzó la fiesta. Gracias por estar aquí. Baila, baila, baila”, fueron las primeras expresiones para animar a los asistentes.

“Gracias por decir que sí cada vez que tenemos la oportunidad de reencontrarnos. Muchas gracias por estar aquí, pero además les quiero decir que yo sinceramente esta noche respiro paz, porque ustedes son mi soporte, son la mano y el hombro que me ha servido para llorar. Míralos ahí. Estoy en casa. Puerto Rico ustedes saben también que yo soy boricua pa’ que tú lo sepas. Gracias por tanto. Agradecidísimo”, verbalizó para dar paso a la canción “Como duele”.

El intérprete también aprovechó la oportunidad para pedir perdón a su familia por las veces que los ha hecho sufrir, en referencia a los múltiples escándalos públicos como el incidente en el que fue expulsado del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

"A mis hermanas y a mis sobrinos que están aquí, les pido perdón porque cuando he caído, por lo más que he pensado y por lo más que he sufrido, es por ustedes. Delante de todo Puerto Rico le pido disculpas. Gracias Puerto Rico por darme una nueva oportunidad, y si en algo los he ofendido, les pido mil disculpas. Cuando me he caído lo primero que busco es dónde ver mi cara reflejada, y no veo mi cara, los veo a todos ustedes. En cada uno de ustedes yo veo a Cruz Manuel, un momento triste, un momento alegre, con problemas, con soluciones, con angustias, con sosiego o contradicciones, y mucho más. Siempre con el gran compromiso de seguir adelante. Pero el único que ha hecho posible que yo siga aquí de pie es Dios", declaró el merenguero.

Entre los artistas invitados contó con la participación de Domingo Quiñones, con el cantante cubano Chemuel y con Elvis Crespo.

Estas fueron las canciones que cantó Manny Manuel: