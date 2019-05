Yandel estrena video de "En Cero" con Manuel Turizo y Sebastián Yatra

Yandel añade otro gran tema a su impresionante lista de colaboraciones. Se trata del tema "En Cero" junto a dos de los talentos jóvenes que más están dando que hablar en estos momentos: Manuel Turizo y Sebastián Yatra.

"En Cero" es un esfuerzo independiente entre Y Entertainment y Dimelo Vi y este viernes 24 de mayo puede ser adquirido en todas las plataformas digitales y visitando tu servicio de streming favorito.

El refrescante y contagioso video fue filmado en Miami bajo la dirección de Fernando Lugo y presenta a Yandel, Turizo y Yatra en la incertidumbre por un amor desesperado que pide por una segunda oportunidad y en donde los protagonistas llevan el tema con picardía y tonos de comedia. El video será estrenado el 24 de mayo en el canal de YouTube de Yandel.

La versatilidad de Yandel es una característica que lleva mostrando el cantante y productor desde el inicio de su carrera.

Recientemente Yandel sorprendió a sus fanáticos con su nueva producción como solista "THE ONE- EL UNICO", mientras continúa el "Como Antes Tour" junto Wisin.

Las próxima fechas del "Como Antes Tour" incluyen:

jueves, Mayo 23, 2019 Phoenix, AZ Comerica Theatre

viernes, Mayo 24, 2019 San Diego, CA Viejas Arena

sábado, Mayo 25, 2019 Los Ángeles, CA The Forum

domingo, Mayo 26, 2019 San Jose, CA SAP Center at San Jose

jueves, Mayo 30, 2019 Dallas, TX The Pavilion at Toyota Music Factory

viernes, Mayo 31, 2019 Houston, TX Smart Financial Centre at Sugar Land

sábado, Junio 1, 2019 San Antonio, TX AT&T Center

domingo, Junio 2, 2019 Laredo, TX Sames Auto Arena

viernes, Junio 7, 2019 Chicago, IL Allstate Arena

domingo, Junio 9, 2019 Boston, MA Agganis Arena

viernes, Junio 14, 2019 Fairfax, VA EagleBank Arena

sábado, Junio15, 2019 Uncasville, CT Mohegan Sun Arena

domingo, Junio 16, 2019 Newark, NJ Prudential Center

viernes, Junio 21, 2019 Miami, FL American Airlines Arena

domingo, Junio 23, 2019 Orlando, FL Amway Center

Aqui el link de todas las plataformas EnCero: