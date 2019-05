Alexandra quiere romper su propio récord

Alexandra Fuentes que estableció récord al realizar la mayor cantidad de funciones, de un mismo espectáculo, de "stand-up comedy" en Puerto Rico en el 2017, regresa con "La Casi Casi Primera Dama".

Debido al paso del huracán María tuvo que hacer una pausa, y ahora se prepara para superar su propia marca.

Las primeras funciones de esta temporada de “La Casi Casi Primera Dama”, que están completamente vendidas, se llevarán a cabo en el Centro de Bellas Artes de Santurce el viernes, 31 de mayo y el sábado, 1ro de junio a las 8:30 de la noche; la función del domingo, 2 de junio será a las 5:00 de la tarde.

Luego del área metropolitana, se presentará en el Teatro La Perla de Ponce el sábado, 8 de junio a las 8:30 p.m. Los residentes del área oeste también podrán disfrutar de las ocurrencias de la talentosa presentadora el sábado, 15 de junio a las 8:30 p.m. y el domingo, 16 de junio a las 5:00 p.m. en el Teatro Yagüez.

El gran cierre de esta temporada, en la que Fuentes completará 56 funciones de un mismo espectáculo, será el sábado, 29 de junio a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“¡Estoy feliz y con los nervios en high! Luego del paso del huracán pensé que no volvería a presentar este show que marcó grandemente otra faceta en mi carrera, le agradezco a Molusco que insistió en hacerlo nuevamente. También, a todas las personas que lo vieron en el 2017 y me han escrito en las redes sociales para dejarme saber que van a volver a verlo y por supuesto a mi esposo David que siempre me respalda en mis proyectos”, comentó Fuentes.

La producción de Molusco LLC presenta un compendio de las historias y anécdotas que experimentó Fuentes mientras estuvo involucrada en la pasada campaña electoral. Para esta temporada se añadieron relatos de lo acontecido en el país recientemente. Además, combinará el estilo “stand-up comedy” con otros elementos de apoyo como videos, música y bailarines. El libreto y la dirección de "La Casi Casi Primera Dama" está a cargo de Carlos Vega y cuenta con la participación de los actores Naymed Calzada, Ángel Figueroa, Adrián García y Herbert Cruz.

Más de 60,000 personas disfrutaron del espectáculo que tiene una duración aproximada de dos horas, y que se presentó exitosamente en San Juan, Caguas, Humacao, Ponce y Mayagüez.

"Alexandra se ha ganado el respeto y el cariño del pueblo por ser una mujer real y que siempre les habla con la verdad. Me enorgullece formar parte de este proyecto que continúa aportando a la industria del entretenimiento en la isla creando empleos y además, estamos llevándole alegría a la gente", añadió Molusco.

Para más información y compra de boletos del espectáculo "La Casi Casi Primera Dama" debe acceder a molusco.com o llamar al (787) 305-3600.