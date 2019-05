Llega Caribbean Ties / Lazos Caribeños al Museo de Las Américas

El Museo de Las Américas se une a sobre quince países del Caribe y Holanda que estarán presentando la exposición itinerante Caribbean Ties connected people then and now / Lazos Caribeños conectando gente antes y ahora. Las aperturas se llevarán a cabo durante los meses de mayo, junio y julio de 2019, anunció su directora ejecutiva María A. López Vilella.

La exposición, Caribbean Ties connected people then and now / Lazos Caribeños conectando gente antes y ahora, es producto de un proyecto investigativo multidisciplinario titulado NEXUS 1492, originado en la Universidad de Leiden en Holanda, el cual investiga los impactos de la colonización en el Caribe y las conexiones de las primeras interacciones entre el Nuevo y el Viejo Mundo.

La investigación se llevó a cabo con la participación de colaboradores en la región del Caribe y Holanda, la misma ha sido traducida a seis idiomas incluyendo, francés, español y papiamento. La exposición pretende arrojar luz a un capítulo mal interpretado de nuestra historia, crear un mejor entendimiento entre los caribeños y enlazarlo con el pasado indígena que compartimos, el presente común y el futuro inclusivo de la región. Algunos de los países participantes son: República Dominicana, Cuba, Dominica, Grenada, Haití, Guadalupe, Barbados, Suriname, Martinica, Trinidad, San Martín y Aruba.

Como parte de las actividades que se estarán realizando ese día se encuentra el conversatorio: “Arqueología caribeña del siglo 21: conexiones históricas, transfronterizas y disciplinarias”, con la participación del antropólogo y arqueólogo Jaime R. Pagán Jiménez, geoquímico Gareth Davies y el arqueólogo Miguel Rodríguez López. También se presentará la obra “El que espera, ¿desespera? Por producciones Aleph, talleres creativos para niños y la participación musical del grupo Xido.

La apertura será el 26 de mayo, a partir de las 12 del medio día durante la actividad Domingo Familiar la cual es libre de costo.

El Museo de Las Américas y su Tienda están abiertos al público en general de martes a viernes de 9:00 a 12:00pm y 1:00 a 4:00pm, sábados y domingos de 12:00pm a 5:00pm. Para más información puede comunicarse al: (787) 724-5052, (787) 722-6057, o visitar: www.museolasamericas.org.

El Museo de Las Américas fundado e inaugurado el 4 de octubre de 1992 por el Dr. Ricardo E. Alegría, es una organización sin fines de lucro. Está localizado en el segundo nivel del Antiguo Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan. El Museo se especializa en todas las manifestaciones del arte de Las Américas. Anualmente recibe un promedio de 45,000 visitantes, y desde su inauguración se han realizado sobre 450 exhibiciones temporales.