NSYNC regresó a los escenarios junto Ariana Grande en Coachella 2019

NSYNC fue uno de los grupos más famosos de los 2000 conformado por Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lace Bass, JC Chasez, aunque la banda se separó en 2002, puede ser que sorprendan a su público durante este fin de semana ya que planean una aparición junto a Ariana Grande en Coachella 2019.

Modelo paraguaya asegura que tuvo romance virtual con Alexis Sánchez: "Me hizo la vida imposible, yo ya no tenía vida, vivía para él" El "niño maravilla" "es una persona falsa (…) creí en él y me desilusionó", dijo la mujer.

La sorpresa de Coachella 2019

Ariana Grande comenzó a dar indicios sobre su colaboración con la boy band en el festival Coachella a través de sus redes sociales, en las cuales ha compartido clips de antiguos videos de NSYNC e incluso reveló que durante su niñez fue fanática de ellos y hasta llegó a verlos en vivo.

En el sitio oficial de la banda se ha anunciado que la agrupación planea realizar un cameo durante la presentación de Ariana este domingo.

Coachella 2019

Aún no se sabe en qué consistirá su colaboración pero se rumora que es posible que bailen y canten junto a la artista durante su canción "It Makes Me Ill" de su más reciente álbum "Thank you, Next".

¿Se confirma el romance? Revelan imágenes de Mayte Rodríguez y Diego Boneta juntos en un yate en Colombia Ya circulaban rumores de una posible relación

Te recomendamos en video: