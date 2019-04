Bad Bunny se luce en Coachella Valley Music and Arts Festival 2019

Entre dos grandes inflables que simulan la distintiva seña que realiza con los meñiques de ambas manos y que posiciona cerca de sus ojos y un colorido atuendo, el cantante Bad Bunny hizo el domingo su tan esperada aparición en el concierto Coachella Valley Music and Arts Festival, celebrado anualmente en el Empire Polo Club en Indio, California.

Coachella 2019 celebró el domingo una de sus ediciones con mayor presencia latina, donde se destacó uno de los nuestros: el aclamado y talentoso Benito Martínez, mejor conocido como el Conejo Malo. El festival que arrancó el 12 de abril anunció en su cartel a la chilena Mon Laferte, al colombiano J Balvin y al puertorriqueño Bad Bunny.

Entre las canciones que interpretó se encontraba "I Like It", éxito que lo llevo a cantar en los escenarios de los premios American Music Awards y que cantó esta vez con el cantante colombiano J Balvin, así como el tema "Mía", en el cual colaboró con el rapero canadiense Drake.

La primera vez que se celebró Coachella fue en 1999 y desde entonces el escenario es el Empire Polo Club, lugar donde Pearl Jam tocó en 1993 y momento en que se considera el origen no oficial del festival de Coachella.

Ariana Grande, Tame Impala y Childish Gambino fueron unas de las figuras estelares del festival de Coachella, que celebra este año su vigésimo aniversario con una notable delegación latina, en la que destacan J Balvin, Rosalía, Bad Bunny Mon Laferte, entre otros.

LATINO GANG!🙏@sanbenito brings out @jbalvin for ‘I like It Like That’🔥🇨🇴+ 🇵🇷 =🔥 #Coachella #BadBunny #LatinoGang pic.twitter.com/JNNLjEHS6w

— Grecia S. Lopez (@grecialopez_LA) April 15, 2019