Reconocen al artista lareño Yamil Guzmán

El artista puertorriqueño Yamil Guzmán recibió un reconocimiento de la Cámara de Representantes por su trayectoria artística demás de 25 años de carrera.

“Esto coincide con mis 25 años de carrera. Me encuentro muy alegre porque, después de tantos años de mucho sacrificio, uno ve los frutos en vida. He tenido la dicha de poder disfrutar en vida este homenaje. ¡Es algo muy grande para mí!”, subrayó Guzmán, quien es escenógrafo, escultor, pintor, maquillista y director artístico.

Guzmán, quien ha diseñado escenarios y/o conceptos para Daddy Yankee, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Calle 13, Ednita Nazario, Víctor Manuelle, Don Omar, Ivy Queen, Vico C, Zion, Draco Rosa, Miguelito, Arcángel, Héctor “El Father” y Juan Vélez, entre otras figuras, admitió que la ruta al éxito “no es fácil. Hay que trabajar mucho, ser muy disciplinado, fuerte, más cuando vienes de Lares y nunca quise mudarme al área metropolitana”.

Agregó, “siempre fui terco en decir que el éxito se puede conseguir donde tú estés. Gracias a Dios y a mi perseverancia pude conseguir el éxito desde Lares. ¡Yo siento que soy de ahí! Viajo el mundo, pero termino en Lares”.

Aunque nació en Ponce, siente un amor profundo por el pueblo de Lares. “Realmente, es muy especial para mí. Toda mi familia es de Ponce, pero mi papá que fue criado en Estados Unidos siempre nos inculcó el respeto por el pueblo de Lares. ¡Nos hizo amar a Lares! Yo reconozco como mi pueblo de crianza a Lares… He vivido en diferentes sitios fuera de Puerto Rico, pero mi apego es por Lares”, precisó conmovido por representar al “Pueblo del Grito” y “Altar de la Patria”.

Justo en 1995, Guzmán transformó el vestíbulo de la Casa Alcaldía de Lares, por primera y única vez en la historia, en una hermosa galería para exponer la colección “Lares 23/ 68”. Otro agradecimiento que sienten los lareños por el artista es porque restauró el monumento en honor a Denise Quiñones, Miss Universe 2001, que había sido vandalizado. La obra da la bienvenida al municipio con la frase “Pueblo de las Mujeres Hermosas”.

El creador de las estatuillas de Premios Tu Música, Premios Quijote y Premios Tu Música Urbano rememoró que gracias a la coreógrafa Estela Vélez (Menudo y “Objetivo Fama”) consiguió la primera oportunidad a nivel profesional. “Ella tenía una escuela de baile en Lares. Yo había llegado de Estados Unidos y no conseguía empleo. Frente a mi casa había una cancha de baloncesto donde Estela hacía un evento al año de su academia… Tras identificarme, le dije que era artista. Estela me pidió que le hiciera una escultura, porque tenía una invitada especial y quería obsequiársela. Esa invitada era Soraya Sánchez, directora -en ese momento- de la revista TvyNovelas Puerto Rico. Como al mes, Soraya Sánchez llamó a Estela Vélez para que me contactara, porque iba a producir los Premios Tu Música (1994). ¡Así comenzó todo!”, narró.

“Mi primera escenografía fue para Fiel a la Vega en el Coliseo Roberto Clemente, sin yo tener caladora, ni martillo, ni taladro, ¡nada! Todo lo cogí prestado para poder hacer el evento. Ahí fue que profesionalmente inició mi trayectoria”, comentó emocionado Guzmán, quien cursó estudios primarios en el Colegio San José de Lares, donde ya a los ocho años descubrió sus dotes artísticos, pero no es hasta que llega a la Escuela Intermedia Ramón de Jesús Sierra que tomó clases de dibujo y pintura con los artistas Frank Martínez Andújar y Roland Borges.

Es tanta la pasión por el arte que dice que morirá en tarima. "Mi retiro sería la pintura, que lo hago de pasatiempo… Yo sueño todavía con los Premios Grammy, con los Premios Oscar y con los Premios Emmy. Esos premios no llegarán aquí a Puerto Rico pero, de alguna manera u otra, yo llegaré a ellos”, sostuvo.

A nivel internacional, Guzmán diseñó el escenario del evento “Miss Universe Costume Ball” en 2001. Fue el escenógrafo y realizador de la apertura de los Centroamericanos Mayagüez 2010, además de que estuvo a cargo de confeccionar los 650 vestuarios y maquillajes del evento deportivo. Este profesional incansable laboró, también, con Disney.

La lista de logros continúa porque realizó las escenografías de eventos como KQ Concert, Agro Feria Picú, “Navidad Bajo las Estrellas”, Festival Internacional de la Bahía (por cinco años), Miss Puerto Rico Petite, Miss Teen World de Puerto Rico, Cara de Imagen, Miss Puerto Rico Universe, “Pasarela Miss Puerto Rico”, “Juventour”, “Chikitour” y Feria Bacardi, al igual que de obras de teatro. Del mismo modo, se desempeñó como director artístico de shows, videos y especiales de televisión de Melina León, Ángel & Khriz, Michael Suart, Luis Raúl (ya fallecido), las “Olimpiadas Masters” y de la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER).

Yamil Guzmán deja un legado para la historia. Ya su nombre resalta en la serie de libros “Educación en Teatro”, por lo que los estudiantes conocerán su brillante trayectoria a través de su biografía. Definitivamente, un auténtico lareño, ¡un orgullo boricua!