Ektor Rivera encarnará a Juan Perón en Evita

El actor puertorriqueño Ektor Rivera encarnará a Juan Perón en el musical Evita que se presentará desde el 2 de agosto en Reino Unido.

El artista protagonizará la pieza junto con Samantha Pauly, quien asumirá el papel principal de Eva Perón.

La producción dirigida por Jamie Lloyd, también contará con los actores Trent Saunders (American Idiot) como Che y Frances Mayli McCann (Our Ladies of Perpetual Succor) como The Mistress.

Evita es una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, que se centra en la vida de Eva Perón, la líder política argentina y la segunda esposa del presidente argentino, Juan Perón. Se estrenó en el West End en 1978 y presenta canciones que incluyen "Don't Cry For Me Argentina!" y "Another Suitcase in Another Hall".