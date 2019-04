Comediante muere en escenario durante show

El comediante británico Ian Cognito murió en el escenario durante su monólogo humorístico.

El organizador del espectáculo, Andrew Bird, dijo a la BBC que Cognito, de 60 años, se sentó y enmudeció en pleno espectáculo. "Toda la gente, incluso yo, pensó que estaba bromeando", agregó.

"Murió con las botas puestas", tuiteó el animador de espectáculos Jimmy Carr, quien realzó lo bondadoso que Cognito fue con él cuando empezaba en el medio.

In shock at the news of Ian Cognito's sudden passing. He was always kind to me when I started out, and brilliant and provocative and entirely original onstage. What a loss.

El Servicio de Ambulancias Sur Centro dijo que el jueves por la noche recibieron una llamada del club Bicester, en el sur de Inglaterra, y que "desafortunadamente un hombre murió en el escenario". La policía dijo que la muerte no era objeto de sospechas.

Cognito, cuyo nombre verdadero es Paul Barbieri, nunca alcanzó mucha fama, pero era muy respetado por sus colegas del sector.

"Siempre fue amable conmigo cuando yo estaba comenzando; brillante, estimulante y completamente original en el escenario. Qué pérdida", tuiteó la estrella de "Little Britain" Matt Lucas.

We're all very sad to hear of the passing of the legendary Ian Cognito. He was original, always hilarious, sometimes offensive and the true definition of 'one of a kind'. R.I.P Cogs x pic.twitter.com/KxV7hyTt6b

