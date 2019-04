Trapero ciego hace llamado a la tolerancia

Jeycyn es un joven ciego que canta trap, quien se dio a conocer en las redes sociales luego de salir en el remix del tema “Viajo sin ver”.

Pero en esta ocasión compartió un video en su Instagram donde aclara que es unas persona con diversidad visual y hace un llamado a la tolerancia.

“Yo no veo gestos mi gente, yo no sé que es lo que tú me llames con una mano, que me hagas una seña, que tengas una cara triste o hacer una cara de enojado, son cosas que no conozco porque nunca las he visto. Yo hago lo que sé hacer, yo hago lo que me sale, el que me sigue me tiene que querer así mi gente porque soy así diferente”, sostuvo a través del audiovisual.

Exhiben en museo de Washington tenis de Raymond Arrieta usados en caminata Con ellos recorrió 120 millas de Mayagüez a San Juan

El tema "Viajo sin ver" fue grabado junto al artista Jon Z, con quien se comunicó a través de una carta escrita en lengiaje Braille.