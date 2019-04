Rawayana trae su “música popular para viajar”

Rawayana, que se caracteriza por la fusión de diversos ritmos y géneros musicales, convoca al público a disfrutar del junte musical en el evento 4/20, que se celebrará el 20 de abril en el estadio Hiram Bithorn.

“Para nosotros siempre es bien especial visitar a Puerto Rico porque es un sitio que le tenemos mucho cariño y estamos bien contentos de poder celebrar el 4/20 con nuestro show nuevo de la gira Nuestro amanecer, que comenzó en Costa Rica y vamos a ir agregando varias novedades”, expresó el vocalista, Beto Montenegro.

En relación con el movimiento 4/20, el fundador de la banda consideró que “es momento de celebrar las cosas bonitas que la humanidad va generando y que tanto cuestan, porque es la lucha de mucha gente”.

“Nosotros no somos bandera de la legalización (de la marihuana) porque no es nuestra prioridad. Venimos de un país donde la gente está haciendo cola por comida y primero arreglamos ese problema antes de hablar de la legalización de la marihuana. Eso depende de la evolución de cada sociedad. Es perfectamente válido si alguien se reserva dar una opinión pública que genera una polémica o malestar social. Hay que respetar los que no hablan del tema, pero también a los que sí se pronuncian, porque también están tomando una posición bastante contundente para hacer cambios que consideran necesarios. En ese sentido, no tenemos problema de hablar de esto porque hemos tenido la fortuna de viajar a muchos lugares donde han sabido sacar provecho a estos recursos”, señaló en entrevista con Metro.

“Tampoco somos bandera de este movimiento, pero en este caso, vamos a acompañar a Cultura Profética que sí ha sido una banda que ha estado detrás de esto por medio de sus letras y sus ideas, y esto hace que el evento sea algo especial. Además, tengo entendido que este es el primer 4/20 desde que se legalizó la marihuana en el registro nacional”, consideró el músico oriundo de Caracas.

El 4/20, pronunciado cuatro-veinte, es conocido como el Día de la Hierba o el Día Internacional de la Marihuana.

“Es una cuestión de crear consciencia. Para la gente que solo busca el lado negativo de las cosas, el whisky, la cerveza y el ron también son negativos si se consumen en exceso. Entiendo que hay que ver ambos lados de la balanza. El análisis se tiene que hacer completo. Analizar no solo el impacto social y económico, sino también el impacto que tiene la hierba en la salud para bien o para mal”, opinó referente a la legalización de la marihuana medicinal.

A su juicio, también se debería evaluar “la legalización de un recurso que salvaría un montón de vidas y funcionaria para distintos problemas en el sector salubrista”.

En agenda, adelantó que tienen proyectado hacer varias colaboraciones con artistas boricuas.

“Todavía no puedo dar muchos detalles, pero vamos a ver si adelantamos algo en el concierto”, compartió al reservarse los nombres de los artistas puertorriqueños.

El line up de artistas también incluye los International Dub Ambassadors y Gomba Jahbari.