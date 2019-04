Ex Miss Colombia se quita la ropa y deja a más de uno atónito

View this post on Instagram

Este es el resultado de llegar a la casa de un amigo fotografo. La historia va así: “POLI: Que haces ahora? CARO: Nada, vine a visitarte POLI: tengo cuadrado todo para una sesión de fotos que no voy a hacer. Hacemos fotos? CARO: bueno…✨” …..una tarde en la vida de…. GRACIAS POR ESTE REGALO @polikromia GRACIAS por nuestro cariño y amistad de casi 30 años ya! (JODER LO DIJE Y NOS SENTÍ VIEJOS 😂😂😂). Friends for life! Te quiero! #TBT #Pictures #Fotos #Friends #Amigos