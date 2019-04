Público hace llorar a reguetonera Ivy Queen

View this post on Instagram

Anoche lloré como quien con su corazón inundado de tantos sentimientos no cabía en su cuerpo. Mis pies y manos temblaban incontrolablemente. Gracias Medallo, Colombia por tan grato gesto de amor! Los amo! . . . . . #LOsRangosNoSeRegalanSeGANAN #LaReinaDelReggaeton #Kuina #LaReinaDelFlow #LaMamiQueTieneElTumbao #RaizNoRama

