Karla y Adamari celebran la vida de Keyllita

Las portavoces del Susan G Komen Race for the Cure, Karla Monroig y Adamari López, celebrarán la vida de los sobrevivientes de cáncer y de los familiares de aquellos que ya no están, en el mayor evento de recaudación de fondos de esta entidad, destinados para programas de ayuda a nivel local.

La caminata que se celebrará mañana domingo, será dedicada a la periodista Keylla Hernández, quien falleció a consecuencia de cáncer del pulmón en diciembre del 2018.

Monroing enfatizó que es importante mantener una actitud positiva para enfrentar los diagnósticos de cáncer.

"Lo importante es la actitud y cómo enfrentamos la adversidad o los problemas. De la manera en que tú tomes la situación, es la manera que tan fácil o que tan difícil vas a salir del problema”, expresó la esposa de Tommy Torres, ante una petición de Metro referente al diagnóstico de cáncer de piel de Dayanara Torres.

"En el caso de Dayanara al igual que Adamari, son unas mujeres fuertes y en momentos de crisis se crecen. Ellas están dando un mensaje maravilloso de alerta", señaló.

Asismismo, reconoció que "es muy triste cuando hay pacientes que no cuentan con el apoyo de sus seres queridos cuando enfrentan un diagnóstico de cáncer", en referencia a la separación de la beldad de su expareja sentimental Louis D'Esposito, luego de su diagnóstico.

"Volvemos a la actitud. Echarte a llorar o echarte a morir, no es una opción. Depende de nuestra actitud y hay que crear un plan de acción. Lo sentimos, lloramos, nos paramos y seguimos. Somos muchas las mujeres que ante cualquier adversidad nos crecemos porque más adelante vive gente. Lo más importante es recuperarse porque lo más importante somos nosotras", reiteró.

Por otro lado, Kevin el hijo mayor de la comunicadora, manifestó su agradecimiento de poder participar en los eventos de Susan G Komen a nombre de su mamá.

"Yo le hablo todos los días y sé que ella está aquí al lado de todos nosotros. Estoy sumamente agradecido y los invito a todos a llevar el mensaje de detección a tiempo. La detección es la clave para salvar vidas", exhortó el joven.

A estas palabras se sumó Adamari, quien es sobreviviente de cáncer (hace 13 años) y quien precisamente conoció a su amiga Karla durante uno de los eventos de Susan G Komen. Es por esto que ambas celebran no solo la vida sino también la amistad que las une desde ese día.

"Estoy feliz de estar en mi tierra, con mi gente y de celebrar la vida. Qué mejor que tener salud. Pero tenemos que seguir llevando esa voz de alerta contra el cáncer del seno", expresó, al destacar que "estamos dichosas de poder compartir con (Kevin), porque todos queríamos a su mamá, y fue un gran ejemplo para muchos".

Desde el 2010 Susan G Komen a otorgado más de 2.5 millones en servicios para pacientes en Puerto Rico.