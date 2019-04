Natalia Rivera: No hay cabida para los haters

La animadora puertorriqueña Natalia Rivera continúa ampliando su faceta profesional con el lanzamiento de un nuevo proyecto: I Want It All Box, un servicio de suscripción que les permite a las personas recibir todos los meses una caja con hasta 15 artículos diferentes, escogidos personalmente por ella.

Los artículos “sorpresa” incluyen productos para el cuidado de la piel, salud, belleza, maquillaje, accesorios, dulces, tarjetas postales, artesanías puertorriqueñas y eventos, entre otros.

La creadora del I Want It All Box describió este esfuerzo como “una experiencia bien chula porque son productos que a mí me encantan”.

“Estoy bien contenta con el concepto porque esto me va a permitir promover marcas locales y ayudar a empresarias y empresarios a dar a conocer sus productos. Siempre quiero llevar un mensaje de empoderamiento, de que unidos somos más y podemos llegar más lejos”, subrayó la conductora de Pégate al mediodía.

En ese sentido, exhortó a las personas a “eliminar las críticas, eliminar lo negativo y enfatizar en el lado positivo de todo, el lado positivo de las personas, de las situaciones y de los proyectos”.

“Tenemos que comenzar a unirnos para crecer. Esta es la única manera que vamos a crecer”, enfatizó.

No hay cabida para los haters

Por otro lado, reiteró que siente que no tiene que dar explicaciones a “fábulas y comentarios” negativos de los haters en las redes sociales.

“No me gustan las controversias. Desde que estoy en el ambiente (del entretenimiento), nunca he hecho daño a nadie, porque no es mi fórmula y siento que no tengo que dar explicaciones porque las personas van a seguir pensando lo que quieran y otros van a tomar mis palabras y las van a convertir a su manera. Es una pérdida de tiempo hacer expresiones de fábulas, comentarios y opiniones que no tienen nada que ver con la realidad. Mejor reservo esas energías enfocándome en lo positivo y enfocada en mi trabajo”, reiteró la esposa del comediante Francis Rosas.

Rivera, que cuenta con cerca de un millón de seguidores en Instagram, recomendó a las chicas que quieran seguir sus pasos como influencer boricua que “crean en ellas y que sean únicas”.

“He aprendido a tener una coraza porque siempre hay alguien que te va a criticar. Pero es bien importante que crean en ellas mismas, que se enfoquen en ellas, que sean espontáneas y que siempre tengan en mente que no necesitan hacerle daño a nadie para crecer. Mientras más nos apoyemos, vamos todos a crecer. Todas somos únicas y únicos, somos seres especiales”, indicó.

Entre otros proyectos, próximamente lanzará su propia línea de ropa.

“Vienen proyectos bien interesantes. Estoy preparándome para distintas cosas y pronto les contaré”, compartió al reservarse los detalles.

¿Cómo funciona el I Want It All Box?

Al realizar las suscripciones, las personas tendrán la oportunidad de escoger entre tres diferentes planes mensuales u optar por regalar la caja a sus seres queridos.

cajitas se enviarán los 18 de cada mes.

Los suscriptores anuales podrían tener la oportunidad de recibir entradas VIP para conciertos.

Para más información puede acceder www.iwantitallbox.com

