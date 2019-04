Madre de Kevin Fret da detalles de la relación de su hijo y Ozuna

La madre del fenecido trapero abiertamente gay Kevin Fret habló en entrevista en el programa digital de Samantha Love sobre la supuesta relación que tuvo el joven con el exponente urbano Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna.

Madre de Kevin Fret dice que sabe que Ozuna mandó a matar a su hijo Además indicó que entregó mensajes de texto a la fiscalía que evidencian que su hijo tuvo relaciones con el reguetonero

Hilda Rodríguez aseguró que su hijo, quien fue asesinado en Santurce la madrugada del pasado 10 de enero, que la primera vez que Kevin y el intérprete de "Te robaré" sostuvieron relaciones sexuales fue en un hotel de la ciudad de Miami.

"Tuvieron la primera relación íntima en el aeropuerto de Miami, en el hotel, donde él lo citó para darle sus primeros 50 mil dólares. Ahí tuvieron su primera intimidad. Que le quede claro que todo lo que mi hijo hacía me lo decía a mí. Mi hijo a mí no me va a mentir porque como me decía las cosas buenas, me decía lo malo. Que quede claro que sí tuvieron intimidad y lo siento muchísimo por su esposa cuando le lleguen estas noticias. Ella no tiene la culpa de tener un tipo de ese hombre", dijo Rodríguez en la dicha entrevista.

Por su parte, esta también habló de la amistad que tenía su hijo con Andrea de Castro.

"Andrea de Castro llegó a la vida de Kevin como un, dos, tres. La comunicación con ella fue cuando fue al apartamento de mi hijo en Miami que inclusive creo que se quedó dos días o tres. Fui yo quien le dije a mi hijo 'sácala de aquí, no confíes en esa mujer'. Andrea de Castro tuvo que ver mucho con esto".

Rodríguez añadió que De Castro se sentía celosa de Kevin porque alegadamente esta también sostenía una relación con el artista de 27 años.

"Para mí ella se sentía celosa porque ella tenía una relación íntima con Ozuna. Inclusive eso sale en varios textos del celular de mi hijo y ella le dice como se sentía. Ella llamó a Kevin y le preguntó 'dime si tú estás con fulano, eso es lo que están diciendo'. Y fulano quiero decir Ozuna, Juan Carlos Ozuna".

Aquí la entrevista madre de Kevin Fret: