Yizette Cifredo revela que fue víctima de maltrato

La comunicadora y motivadora Yizette Cifredo reveló que fue víctima de maltrato en una relación tormentosa.

“Un día reflexionando sobre mi vida y mis relaciones me di cuenta que yo también fui parte de una relación tormentosa que atentaba contra mi bienestar, sobre todo emocional y mental”, confesó Cifredo portavoz de la campaña Déjala, para crear consciencia de los abusos y maltratos hacia la mujer.

En este esfuerzo, Cifredo estrenó a través de sus plataformas digitales el video Déjala cuyo mensaje principal es en contra del maltrato hacia la mujer, con especial énfasis en empoderar a la víctima a buscar ayuda.

Cifredo contó que “en algún momento de mi vida alguien me hizo sentir coartada, débil, pequeña, necesitada y fui lastimada. Tuve las herramientas para apoderarme y salir, pero callé un tiempo y aprendí que callar no resuelve nada, solo alarga el dolor. Si mi experiencia, que fue mínima, la sentí dura y difícil, no puedo imaginar quienes pasan por situaciones abominables”.

Video Déjala

Para la producción se utilizó como inspiración a varias mujeres puertorriqueñas que a través de sus ejecutorias son admiradas y sirven como ejemplo de lo que la mujer es capaz de hacer cuando logra el amor esencial, el amor propio.

Con un llamado directo a dejar ser a la mujer lo que ella tiene la capacidad de ser, el video muestra a la bailarina profesional puertorriqueña Laura Valentín, la Jueza Asociada de la Corte Suprema de EU de descendencia boricua, Sonia María Sotomayor, la intérprete y actriz boricua Denise Quiñones, la atleta Beverly Ramos, la jugadora de volleyball Aury Cruz, la cantautora Kany García, la judoka Melissa Mojica, la atleta Jazmín Camacho Quinn, la tenismesista Adriana Díaz, y la niña Eva Santiago Cifredo, hija de Yizette que representa en el video esencia y razón.

El equipo de producción de Déjala estuvo a cargo de Wilbert Marrero en el libreto, King Arthur en la música, edición y grabación a cargo de Kubo (Anaira Rodríguez y Joel Pérez), gráficas por Gabriel Acosta, talento y portavoz Yizette Cifredo, todo bajo una producción de Brío 27 y Kubo. El video se puede acceder a través de todas las plataformas digitales de Yizette Cifredo, en su canal de Youtube, cuenta de FB y en Instagram en su IG TV.