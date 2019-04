Natalia Rivera enviará cajitas con sorpresas a los hogares puertorriqueños

La conductora puertorriqueña Natalia Rivera anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto "I Want It All Box", que le brinda a suscriptores vivir la experiencia de recibir todos los meses hasta 15 artículos diferentes escogidos personalmente ella.

Los artículos seleccionados incluyen productos para el cuidado de la piel, salud, belleza, maquillaje, fragancias, accesorios, dulces, tarjetas postales y artesanías puertorriqueñas, entre otros.

La creadora del "I Want It All Box" explicó que “mensualmente las clientes se sentirán sorprendidas al descubrir el contenido de la caja”.

Este esfuerzo a su vez le permitirá promover marcas locales puertorriqueñas.

¿Cómo funciona?

Al realizar las suscripciones, las personas tendrán la oportunidad de escoger entre tres diferentes planes mensuales u optar por regalarlo a sus seres queridos.

Las cajitas serán enviadas los 18 de cada mes.

Para más información puede acceder www.iwantitallbox.com