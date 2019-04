Maripily envía contundente mensaje a expareja de su novio

La modelo y empresaria boricua Maripily Rivera confesó que tuvo que tomar medidas drásticas para proteger su relación con José Berdecía, luego de que la ex pareja de su novio los acechara.

Rivera contó al programa Lo Sé Todo que como medidas de precaución, decidió borrar algunas fotos que subió a sus redes donde aparece con su pareja.

"No las borré todas, borré algunas, las de este fin de semana. Tengo todas las demás fotos de él, porque la gente es mala. Yo entiendo que cuando yo mantuve esta relación, que la mantuve un poco más aparte, la gente no hostigaba tanto y por proteger un poco la relación, que es una relación muy bonita la que tengo, cada día estamos más estable, más comprenetados, pues de ahora en adelante sí voy a poner cositas de él, pero van a hacer muy poquitas", sostuvo Rivera en entrevista con el programa de chismes por Wapa.

Y es que según la empresaria boricua "hay ex's que no pueden superar nuestra relación y que él y yo somos el uno para el otro y que ya todo se acabó, pues lo quiero hacer así".

Rivera aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la expareja de su nuevo amor: "Que ese hombre es mío. Solamente mío, mío. A mí no me afecta nada, simplemente es que les afecta la felicidad. Cuando tú te dejas, te dejas: next, pasas la página. Lo que pasa es que él no está con cualquier mujer, él está con Maripily, una mujer muy deseada, aunque muchos la critiquen, pero también muy aplaudida y reconocida. Yo soy una mujer que no soy una mujer cualquiera. Soy una mujer empresaria, con hijo, que todo el mundo conoce y quiere estar con ella. Hello, nadie va a superar eso".

A finales de marzo, Rivera asistió a la boda de su amiga, la ex Nuestra Belleza Latina Aleyda Ortiz, en el Viejo San Juan, en compañía de su nueva pareja, donde expresó a los medios que viven uno de los momentos más felices de sus vidas, pero que por el momento no tienen planes de boda.

La pareja confirmó su romance hace unos pocos meses.

