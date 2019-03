Russell Crowe sigue disfrutando de Puerto Rico

¡Russell Crowe probó el calor de Puerto Rico y ahora no puede abandonar la isla!

El conocidísimo actor de Hollywood volvió a elogiar a Puerto Rico con un par de fotos mientras disfrutaba de un día soleado en las calles del Viejo San Juan. En las imágenes se pueden ver las estructuras de las pintorescas casas y negocios que abundan en el centro turístico de la capital.

Asimismo, Crowe fotografió la famosa Catedral San Juan Bautista.

Unos minutos antes, el artista preguntó a sus seguidores dónde se encontraba. Aunque algunos aseguraron que estaba en Cuba, rápidamente se corroboró que era en Puerto Rico. A inicios de marzo, el protagonista del filme "Gladiator" no pudo contener su alegría por lo bien que lo estaba pasando.

"Puerto Rico es caluroso. Puerto Rico es bello. Puerto Rico puede satisfacer tus apetitos… y eso es solo las personas!! El clima, el paisaje y la comida también son grandiosas!! Prométete a tí mismo que un día irás. O… solo ve ahora (sic)", dijo.

Where am I now? pic.twitter.com/4B8zFVxbxZ

— Russell Crowe (@russellcrowe) March 29, 2019