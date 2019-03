Regresa Disney On Ice

Disney On Ice presentará en Puerto Rico Worlds of Fantasy.

"Prepárate para entrar al deslumbrante mundo de la magia de Disney, en vivo sobre hielo, donde Lightning McQueen, Mater y todo el equipo de Cars de Disney•Pixar realizan acrobacias de alta velocidad y carreras por el hielo ¡como nunca antes los has visto! Déjate sorprender y únete a Ariel cuando se sumerge en el reino bajo el mar de The Little Mermaid de Disney. Anima a Buzz Lightyear, Woody, Jessie y otros personajes favoritos del grupo de amigos de Toy Story, al momento que tratan de escapar de la Guardería Sunnyside, en una de sus más peligrosas aventuras de Toy Story 3 de Disney•Pixar – ¡probando así que los juguetes están de regreso en la ciudad! Además, entra al mundo de Arendelle con las hermanas Anna y Elsa de la película animada número uno de todos los tiempos y ganadora al Premio de la Academia Frozen de Disney. Acompaña a Anna cuando se embarca en un épico viaje con el divertidísimo muñeco de nieve Olaf y el fornido hombre de la montaña Kristoff para encontrar a su hermana, la mágica Elsa, cuyos poderes congelantes han atrapado el reino de Arendelle en un eterno invierno", animó la producción de Feld Entertainment en declaraciones escritas.

Esta producción se presentará en San Juan del 7 al 11 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico y del 15 al 18 de agosto en el Auditorio Pachín Vicéns de Ponce. Los boletos estarán disponibles para San Juan en la Boletería del Coliseo de Puerto Rico y Ticketpop, mientras que para Ponce será a través de Ticketcenter.

La venta comienza el 29 de marzo.

Para más información puede acceder a www.disneyonice.com

