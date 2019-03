Disco Vida de Luis Fonsi también está disponible en vinilo

Vida, la más reciente producción discográfica de Luis Fonsi, estará disponible en formato vinilo a través de Amazon.

El exitoso álbum, lanzado el pasado mes de febrero bajo el sello Universal Music Latino, debutó en la posición # 1 de la lista Top Latin Albums de Billboard, # 1 en Apple Music en 60 países, # 1 iTunes Latino en 38 países y es el primer álbum del año en certificar 22X discos de Diamante por la RIAA. Éxitos como "Despacito," "Échame La Culpa," "Calypso," "Imposible" y el más reciente "Sola," forman parte de lo que Fonsi describió como "el álbum más importante de sus 20 años de carrera."

Fonsi continúa rompiendo la barrera del idioma y uniendo continentes a través de la música. Hace tan sólo una semana, el ganador de cinco Latin GRAMMY® fue uno de los encargados de interpretar "Right Where I Am Supposed To Be," el tema oficial de los Juegos Olímpicos Especiales, durante la ceremonia de apertura llevada a cabo anoche en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El cantante fue acompañado por los artistas Avril Lavigne, Tamer Hosny y Hussain Al Jassmi en la emotiva presentación en el Zayed Sports City Stadium, dando inicio así a lo que denominan como el mayor evento deportivo internacional y humanitario del año.