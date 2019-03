Yaire: “Viene por ahí mucha música variada”

La cantautora puertorriqueña Yaire continúa diversificando su carrera profesional, ahora con la inauguración de su propia academia Magic Inc, en la cual ofrece clases de Arte, Teatro y Canto.

“Me estoy reinventando, enfocándome en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las artes, que son tan importantes, no solo para niños, sino también para los adultos”, contó entusiasmada quien también fue seleccionada por la línea de cruceros internacional Princess Cruises para cantar en vivo en las nuevas rutas con Sabor Latino del Caribbean Princess.

Este proyecto también la mantiene bien ilusionada “por el hecho de ser escogida para estos eventos con enfoque internacional”.

“Para mí esto va a ser un reencuentro con mi público. La gente está acostumbrada a escucharme en balada, pero, como recordarán, yo comencé escribiendo merengue para Olga Tañón, Giselle Ortiz y Melina León. Inicié mi carrera en el género tropical, así que vamos a integrar en el repertorio música tropical. Hasta algo urbano puede que llegue y otras canciones más movidas”, sostuvo la vocalista que zarpará a partir de julio en dicho barco para entretener a los viajeros a bordo.

Yaire estudió facturación médica y trabajó en un bufete de abogados, pero enfatiza que nació para ser artista.

Asimismo, manifestó su deseo de retomar su faceta de compositora.

“Soy un alma libre y necesito estar en contacto con la creatividad”, reflexionó al asegurar que “viene por ahí mucha música variada”.

“Entre todas las cosas que he hecho para reinventarme, mi faceta favorita es la de compositora. Componer me hace encontrarme con esa parte bien íntima que me hace sacar todo lo que habita en mi mente y en mi interior. Ahora estoy escribiendo bastante, con muchas ganas de retomar esta faceta”, señaló quien recientemente compuso canciones para el bachatero Zacarías Ferreira.

Esta vena artística también la heredó su hijo Adam, de 11 años, a quien también “le encanta cantar y tiene mucha sensibilidad”.

Próximamente, también se presentará en concierto en Orlando, del 5 al 8 de abril.

En su repertorio no pueden faltar sus éxitos como “Tu mayor tentación”, “Constátame”, “Te amo tanto”, “Te amaré”, “Dime” y “Soledad”.

¿Qué es Sabor Latino?

Sabor Latino son las rutas por el Caribe Oriental de Caribbean Princess adaptadas a las preferencias de huéspedes hispanos, que integra sabores, experiencias y entretenimiento enfocada en el mercado latino.

“Puerto Rico exporta talento de muchas maneras y nos llena de orgullo que una línea internacional se haya interesado por acoger talento puertorriqueño, y que hayan seleccionado a Yaire como parte de los esfuerzos de entretenimiento a bordo”, destacó Daphne Barbeito de Cruceros To Go y portavoz de la línea Princess en Puerto Rico.