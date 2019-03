De cumpleaños la reportera Zugey Lamela

View this post on Instagram

Es difícil contestar cada uno de sus mensajes así que quería darles las GRACIAS por la sintonía, por el cariño, en fin, gracias por tanto. Gracias por las fotitos que envían desde su tv 🤗 H&M @mine1757 Hair Color: @mgsalonn #reporter #telemundopr #telenoticiaspr #news #journalist #journalism