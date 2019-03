Aleyda Ortiz comparte imágenes de su boda

View this post on Instagram

“Solo se cuida el amor cuando se le dedica el tiempo necesario al otro, y cuando se es capaz de renunciar a uno mismo en nombre del otro. Cuando el diálogo tiene cabida", "Amar de verdad es ser capaz de decir "te perdono' como se dice 'te quiero"", Para el éxito en la vida de pareja son importantes tres elementos: "Dios, el diálogo y los detalles". Este fue el mensaje que nos dijo el Padre Benjamín ayer cuando nos pronunció marido y mujer. Un mensaje que siempre estará presente en nuestra relación y en nuestro corazón ❤️. Gracias a todos los angelitos que nos ayudaron a tener la boda que siempre soñé. Son lo máximo! @yaskacrespo @kerenphotography @lucianodesignerpr @ecliptica_atelier @letranjoyeros @jonathanestradanieves @geraldstylist @jdelolmobridal

