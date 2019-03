Miss Teen Perú fue quien grabó a Miss Perú Universo 2019 ebria y vomitando

Luego de que Miss Perú Universo 2019, Anyella Pamela Grados se viera en medio de un escándalo tras hacerse viral en las redes sociales un video donde aparece supuestamente en estado de embriaguez y vomitando, la página The Universal Beauty divulgó que Camilla Canicoba Miss Teen Perú fue quien grabó a Grados en dicho estado.

De acuerdo The Universal Beauty en su página de Facebook, la empresaria Jessica Newton anunció que Canicoba quien grabó a Grados en un cuarto de hotel renunciará a su corona.

Según se informó, Newton tomó medidas radicales contra las personas que se fueron de fiesta a Rioja, cuando solo debían realizar una actividad oficial.

Newton explicó que el suceso ocurrió en una discoteca y no en una habitación de hotel como se había mencionado. "Las tres: Anyella Grados, Yoko Chong y Camila Canicoba cometieron el mismo error y las tres van a ser sancionadas de la misma manera. El maquillador oficial ha sido retirado de la organización con mucha pena porque a Garry (Cullampe) le tengo mucho cariño , en el caso de Yoko Chong ya la organización internacional donde ella iba a competir se ha pronunciado y nos ha dicho que no la aceptan como candidata, en el caso de Camila Canicoba va a tener que dejar la corona de Miss Perú Teen porque ese no es un ejemplo para dar a las chicas jóvenes y en el caso de Anyella Grados, estamos a la espera de decisión final del Miss Universe".

Sobre la decisión que tome la organización con Grados, Newton dijo que “Si la decisión de Miss Universe es retirarle la corona, va a tener mi apoyo. Si la decisión de Miss Universe es conservarla como reina, va a tener mi apoyo porque Anyella Grados es mi reina”.