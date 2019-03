Sharlene Taulé: “Boricuas son los pilares del género”

Para la cantautora Sharlene Taulé, los boricuas son los pilares del género urbano, por lo que reconoce haber sido influenciada por los exponentes puertorriqueños.

De hecho, promueve en la isla nuevo sencillo “San Pedro”, un tema pegajoso, cargado de fusiones urbanas, con ritmos caribeños, que grabó en colaboración con los reguetoneros puertorriqueños Zion y Lennox.

En los visuales grabados entre Cuba y Estados Unidos (Miami), se puede disfrutar de paisajes caribeños, mucho baile y un gran performance de la artista.

“Estoy súper contenta con la forma en que la gente lo ha recibido. Para mí fue como un sueño hecho realidad contar con ellos en esta canción. Me gusta innovar y ser muy creativa en la parte de la producción, fusionando diferentes ritmos que la gente no se espera, y soy muy visual a la hora de contar las historias”, manifestó entusiasmada.

La también modelo, compositora y empresaria dijo a Metro que “esta canción nació de una manera bien bonita”.

“Es como que te junten en una habitación con amigos. No se sentía como que estábamos trabajando. Yo quería resaltar algo bonito también de mi tierra, República Dominicana, y por eso, le pusimos San Pedro. Me di cuenta de que hay muchos San Pedro en distintos lugares, pero yo me sentí influenciada por Juan Luis Guerra con su canción de San Pedro de Macorís”, relató.

La también actriz, que también ha trabajado en películas como Bravetown, La fiesta del Chivo, Trópico de sangre y Código 666, explicó que, a la hora de componer, se inspira en vivencias cotidianas o de lo que siente que no se está hablando.

“Cada tema tiene una forma diferente de escribirse, dependiendo lo que sienta en este momento”, relató.

Siente solidaridad en el género urbano

Sharlene, quien participará en la ceremonia de Premios Tu Música Urbano el jueves 21 de marzo de 2019 en el Coliseo de Puerto Rico, planteó que siente solidaridad de los colegas del género urbano.

“En la industria musical se está viviendo un ambiente de mucha colaboración y solidaridad. Todo el mundo quiere colaborar y ser parte de la misma energía positiva”, destacó.

Del mismo modo, consideró que es bueno que se continúen abriendo puertas a las mujeres en el género dominado por los hombres.

“Uno tiene rato logrando esa apertura y ya es inevitable. Además, la unión que existe entre las mujeres, eso nos hace más fuertes y nos abre más puertas”.

“Me siento muy honrada de formar parte de esta primera edición de Premios Tú Música Urbano, que estoy segura de que se van a convertir en algo icónico porque la música urbana nos está representando con muchísima fuerza en muchas partes del mundo”, puntualizó.