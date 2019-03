Marisela ‘’Chelly’’ Cantú predice quién podría ganar Exatlón Estados Unidos

View this post on Instagram

Gracias a todos por su apoyo y cariño, espero sigan siendo parte de esta aventura llamada Exatlon…tienen que seguir viéndolo, emociónense, vívanlo, gócenlo, súfranlo con cada uno de los participantes y equipos. Agradezco la oportunidad de haber sido entrenadora, fue algo diferente pero retador. Gracias a mi equipo de trabajo, a los camarógrafos, sonidistas, productores, directores, reporteros, host, etc…los quiero y estimo mucho! Le deseo a cada uno de los atletas y participantes el mejor de los éxitos! Espero sepan aprovecharlo al máximo, porque esto se vive solo una vez! Exatlón al final del día es una convivencia increíble, no hay colores, lo que hay son nacionalidades, valores, culturas, que diferencian a cada uno, pero todos somos seres humanos que luchamos día a día por ser mejores personas, por disfrutar de esta vida y cumplir nuestras metas. Me encantó regresar a las pistas, aunque no estaba en buena forma, pero lo disfruté como siempre lo he hecho. . . . #teamfamosos #chellycantu #exatloneeuu #exatlon #teamchelly #livethemoment #atletas #guerreros #deporte