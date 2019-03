Jennifer López cancela presentación en Puerto Rico

La Diva del Bronx, Jennifer López, canceló hoy su presentación en Puerto Rico pautada para el 28 de junio como parte de su gira It's My Party: The Live Celebration.

Así lo confirmó a Metro Lidda García portavoz del productor musical José 'Pepe' Dueño.

"Al momento desconocemos la razón que la llevó a cancelar el concierto en Puerto Rico. Estamos esperando una comunicación oficial por parte de su oficina", afirmó García.

No obstante, explicó que es posible que se haya pospuesto para otra fecha.

"Vamos a esperar la comunicación oficial para dejar saber si se canceló o es que viene para otra fecha", sostuvo.

El espectáculo de la cantante, bailarina y actriz es con motivo a la celebración de su cumpleaños número 50.

Recientemente la neoyorquina anunció el compromiso de matrimonio con su novio Alex Rodríguez.