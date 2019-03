Colectivo celebra cinco años de quehacer teatral con nueva pieza

La compañía de teatro independiente La Bicicleta, se encuentra de fiesta con la celebración de sus cinco años de quehacer teatral y su primera participación en el Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional 2019, del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

La compañía, dirigida por el profesor Heriberto Feliciano Rodríguez, inició sus andanzas en el 2014 y en los últimos años ha centrado su trabajo en la dramaturgia actoral. Esto los ha llevado a desarrollar y crear piezas originales que resaltan lo más recóndito de la condición humana. En esta ocasión La Bicicleta invita a soñar despiertos con su nueva y quinta producción A veces pienso mañana… inspirada en los libros de cuentos Ventanas de Christian Ibarra y Levittown mon amour de Cezanne Cardona.

La Bicicleta, o La bici como popularmente los llaman los estudiantes en los pasillos de Drama, lleva poco más de 5 meses experimentando, investigando, preparando y ensayando esta original puesta en escena, que promete una experiencia completa y compleja.

“A veces pienso mañana…” cuenta la historia Julio y Julia, una joven pareja que promete encontrase para rendirle homenaje a su hijo.

A medida que el carro y el trayecto avanza, Julio piensa en esa relación que no planificó, recuerda ese hijo que llegó de manera inesperada y que no lo deseaba (aunque sí lo amaba), le llegan reminiscencias sobre lo que ellos hacían como pareja y con su hijo, imágenes aleatorias del entorno y momentos en donde la razón no tiene cabida. Todo esto pasa en la cabeza de Julio hasta que llega el momento de decidir si finalmente se atreve a despertar y encarar sus fantasmas.

A veces pienso mañana… se estará presentando en el Teatro Victoria Espinosa del 21 al 24 de marzo en funciones: jueves, viernes, sábado 8pm y el domingo a las 4pm y 6pm. La función del domingo a las 4pm contará con intérpretes de lenguaje señas.

La dirección está a cargo de Heriberto Feliciano Rodríguez, el diseño de iluminación por Israel Franco-Müller, la realización de la escenografía por José Luis Gutiérrez y música original por Gabriel Rivera Vásquez.