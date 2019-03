Celebrarán Miss Grand International 2019 en Venezuela

La organización de Miss Grand International anunció hoy, viernes, a través de sus cuentas sociales que la séptima edición del concurso se realizará en octubre en Venezuela.

"Official Announcement. Miss Grand International 2019 will be held in Venezuela" (sic.), es el corto mensaje que aparece junto al video.

La final del concurso se realizaría el próximo 25 de octubre, donde la paraguaya Clara Sosa entregará su corona.

La noticia ha levantado una esperanza para los venezolanos que atraviesan momentos díficiles con la política y restrincciones del gobierno de Nicolás Maduro.

"Nuestra página hace unos meses colocó la noticia de que sería el país pero con la situación actual tan tensa en el país lo vimos todo caído pero la cuenta oficial lo público… Realmente esto será muy polémico", escribió la conocida página de belleza de Venezuela @arquitectodemisses en Instagram.

A principios de este año, la Serie del Caribe 2019 se celebraría en Venezuela, pero fue cancelada por las protestas y situación de ese país. El evento deportivo se llevó a cabo en Panamá, donde el equipo anfitrión resultó campeón.

Puerto Rico lleva tres años consecutivos quedando en la posición de tercera finalista en el dicho concurso. En el 2016 fue Madison Sara Anderson, en 2017 participó Brenda Azaria Jiménez y el año pasado logró el mismo lugar, Nicole Marie Colón.

Miss Grand International se ha realizado en Tailandia (2013,2014, 2015), Las Vegas, Estados Unidos (2016), Vietnam (2017) y Myanmar (2018).

View this post on Instagram See you in Venezuela A post shared by Miss Grand International (@missgrandinternational) on Mar 15, 2019 at 7:10am PDT

Ganadoras de Miss Grand International:

2013- Janelee Marcus Chaparro (Puerto Rico)

2014- Lees García (Cuba)

2015- Claire Elizabeth Parker (Australia)

2016- Ariska Putri Puteri (Indonesia)

2017- María José Lora (Perú)

2018- Clara Sosa (Paraguay)