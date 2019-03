Christine D’Clario: “Feliz de regresar a casa”

La cantautora Christine D’Clario manifestó sentirse “feliz de regresar a casa” para presentarse mañana sábado junto con el grupo Bethel Music y Marco Barrientos en un concierto de alabanza y adoración a Dios en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Y aunque reconoció que ha vivido momentos de depresión tras el nacimiento de su pequeña Kenzi de seis meses, la alegría invade su ser cada vez que llega a la isla y rememora su infancia en Puerto Rico.

Es el mismo regocijo que siente al ver a su hijo mayor Ian (de 2 años) divertirse en la isla.

“Yo soy puertorriqueña; Puerto Rico es mi casa. Lo que más disfruto es ver a mi hijo disfrutar las cosas que yo disfruté de niña”, contó la vocalista quien nació en Nueva York, pero se crió en Puerto Rico desde los siete años y, actualmente, vive en Dallas.

Para D’Clario, este recital será más que especial porque cantará temas de su más reciente producción musical Emanuel, que significa “Dios con nosotros”.

“Yo no sabía que este título iba a significar tanto para mí porque lo grabé estando embarazada de Kenzi. Después del nacimiento, me explotó una depresión posparto malísima, al límite de que tuve pensamientos suicidas”, reconoció en entrevista con Metro.

“Fue horrible porque no sentía deseos de vivir y no me atrevía a confesarlo a nadie. Luego me refirieron a una psicóloga muy buena y entendí que esto le puede dar a cualquiera. Ahí fue que Dios, Emanuel con nosotros, se hizo real en ese proceso. Me dio su socorro en el momento justo”, relató.

Entendiendo que Dios tenía un mejor plan para su vida, compartió que “Dios utilizó este proceso para recordarme constantemente, a través de mi trabajo, que estaba conmigo y que nunca me abandona. Fue bien chocante de una muy buena manera”.

En ese sentido, aprovechó para exhortar a las personas que sufren de depresión a que busquen ayuda y no esperen a que sea demasiado tarde.

“El que sienta que está teniendo pensamientos que no son normales en su vida o pensamientos extraños en su mente, el que sienta una tristeza que no tiene explicación, que la esperanza que antes sentía ya no es la misma, o que le dé pesar hacer las cosas que lo apasionan, busque ayuda inmediatamente. No se puede permitir que llegue a un punto que no tenga vuelta atrás”, exhortó.

El álbum grabado en vivo en Argentina, lo describió como una compilación de alabanzas que “promueven el pensamiento de que Dios está siempre con nosotros. De que, no importan las circunstancias, Él nunca nos ha dejado. Nuestra vida tiene altas y bajas, pero Él no”.

El concierto producido por ElyRadical, se llevará a cabo mañana sábado 16 de maroz a las 7:30 p. m., en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.