Chat sexual hizo caer a cinco destacadas figuras del K-pop

A Seungri (BigBang), Choi Jong Hoon (FT ISLAND), Yong Junhyung (Highlight) y Jung Jong-young, se suma un quinto exponente del K-pop en estar implicado en el escándalo sexual que se ha tomado la pauta en los últimos días.

Se trata de Lee Jong-hyun (CNBLUE), quien en principio negó estar implicado en este chat, pese a las conversaciones que lo inculpaban.

Ahora, fue su misma agencia (FNC Entertainment) la que confirmó el ilícito por parte del “idol”. Todo esto en una misiva donde aseguran que “merece ser criticado” por ver videos a través de Kakaotalk.

"(Nosotros) nos disculpamos por aquellos que fueron heridos por las conversaciones inmorales y promiscuas que tuvo sin un sentimiento de culpa”, agregan en el comunicado.

En este sentido, las fans de CNBLUE están exigiendo su salida de la banda.

Cronología de la crisis dentro del K-pop

Antes de BTS o Super Junior, una de las bandas más importantes dentro del género era BigBang, un popular grupo de cinco “idols” que la rompieron a fines de los 2000. Tal fue su fama que sus integrantes también son conocidos como “los reyes del K-pop”. Eso hasta hace poco, que se destapó un escándalo que involucra prostitución, proxenetismo, drogas y clientes VIP.

Por estos delitos, el ahora ex miembro de BigBang, Seungri, y el cantante, compositor y figura de la televisión, Jung Joon-young, debieron declarar ante la justicia este jueves.

El caso se destapó el pasado 28 de enero, cuando se reveló un video en donde aparecía una mujer siendo arrastrada por el piso del club nocturno Burning Sun. La secuencia de inmediato atrajo la atención de la policía, quienes comenzaron a investigar una posible red de prostitución en aquel recinto. Fue cuestión de horas para que se revelara que Seungri era parte del directorio de dicho lugar.

Al instante Burning Sun emitió una declaración donde se comprometieron a colaborar con la justicia, aunque ya a esas alturas no sólo se hablaba de agresiones sexuales y proxenetismo, pues una arista vinculada a las drogas comenzó a asomar. “Lamento haber decepcionado a tanta gente”, dijo Seungri durante un concierto el día posterior a que el club fuera allanado por la policía.

Días después se revelaron mensajes de texto donde involucrados en este escándalo solicitaban servicios de escoltas sexuales para los clientes del citado club nocturno.

Como era de esperar, YG Entertainment, agencia que representa a BigBang, negó el informe, apuntando que aquellos chats eran un invento. No pasó mucho tiempo para que el pasado 11 de marzo, Seungri decidiera anunciar su retiro de la música, pues la policía no tardó en demostrar la veracidad de los mensajes.

Hasta que se filtró el Kakaotalk

Pero eso no fue todo, ya que horas antes del anuncio, una emisora local desclasificó supuestos mensajes sacados de la plataforma KakaoTalk. En ella se descubrió que al menos ocho personas, incluídos tres cantantes del género, compartían videos privados de mujeres grabados sin su consentimiento. Dos de ellos eran Seungri, y Jung Joon-young, de hecho, se comprobó que este último tenía al menos 200 mil mensajes de este chat en su celular.

También participaba Choi Jong Hoon, de FT ISLAND, quien se desclasificó, decía haber usado sus conexiones con la policía para evadir represalias por haber sido detenido conduciendo en estado de ebriedad en 2016. Por su parte, Yong Junhyung anunció ayer su salida de la banda Highlight luego de revelar que estaba al tanto de este chat, pero que nunca fue parte de él.

“Me disculpo profundamente con el público y todos los que me rodearon y que fueron heridos por mí”, dijo ayer Seungri, con una mirada solemne, antes de ingresar al edificio para testificar en el caso. Claro que a diferencia de él, Jung Joon-young – quien, entre otras cosas, proponía violar mujeres inconscientes en dicho chat – reconoció los hechos y prometió que también dejaría de cantar y trabajar en televisión.

Pero esta no es la primera vez que Jung ha sido es señalado por esta práctica conocida como “Molka”, que consiste en grabar a mujeres en su intimidad sin que ellas lo noten, para luego compartir este material entre sus conocidos. En 2016, una ex novia lo acusó por esto, pero con el tiempo retiró la acusación.

Por su parte, la justicia determinó que a partir de este caso, elaborarán un plan para investigar clubes nocturnos a nivel nacional, corrupción en la fuerza policial, consumo y venta de drogas, asalto sexual y filmación y distribución de videos de cámaras ocultas.

La policía surcoreana asegura que los videos se realizaron entre 2015 y 2016, y que hasta ahora hay al menos 10 víctimas confirmadas.

Las fans de BigBang se mantienen neutras

En este sentido, las Vip – fans de BigBang- viven días complicados. Publimetro conversó con su club de fans en Chile, donde una miembro de la directiva señaló sentirse en “una posición realmente complicada. He estado doce años con él, escuchando su música, viéndolo sonreír, viendo sus tonterías, entonces es heavy. Uno piensa que lo conoce y ahora se entera que no es así, eso fue como un balde de agua fría y una no sabe en qué creer y qué no".

"Por eso la mayoría de las VIP en el mundo y como Fans Club en Chile decidimos ser neutras y quedar al margen hasta que haya un veredicto oficial”, sentencia.