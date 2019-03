Otro reconocimiento para Bad Bunny

View this post on Instagram

¡ENHORABUENA! El exponente del “trap” Bad Bunny recibe reconocimiento de "The Fastest Selling Concert Award" por la venta en tiempo récord de sus tres conciertos de X100PRE TOUR en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. ¡De parte de Ticketpop, muchas felicitaciones a ti y a tu equipo! Gracias por hacernos parte de este acontecimiento tan importante. @badbunnypr @jomy_miranda @jmaxperez @noahassad @ecajina

