Exesposa de pelotero que asegura ARod le fue infiel a JLo reacciona

Jessica Canseco, la ex esposa del pelotero José Canseco reaccionó hoy a las acusaciones de infidelidad de su exesposo de que el astro de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, le fue infiel a su prometida Jennifer López con Canseco.

La personalidad de televisión aseguró que dichas acusaciones son falsas.

"¡Esas falsas acusaciones que José está haciendo no son ciertas! ". Conozco a Alex por muchos años y ni siquiera lo he visto por más de 5 años. Ciertamente no dormí con él. Soy amigable con él y con Jennifer. En cuanto a José puede seguir jugando con sus amigos alienígenas", manifestó Canseco a través de su cuenta de Twitter.

Además la rubia modelo añadió que "De hecho, ni siquiera había entrado a Twitter, tuve que descargar la aplicación de nuevo y no miré la televisión y no tenía idea de que esto estaba pasando. La última vez que vi a Alex estaba con Torrie y llevé a mi novio a cenar. Solo somos amigos mi dios".

El exjugador de las Grandes Ligas alegó haber estado presente unos cuantos meses atrás cuando Rodríguez llamó al celular de su exesposa y también en su segundo libro acusó a ARod de utilizar esteroides durante su carrera en Las Grandes Ligas.

ARod comprometió a JLo durante el fin de semana en la playa.

