Fallece el papá de Cosculluela

Hoy Papa Dios se llevó a mi viejo con él, pal palacio en el cielo. Esto nos cojió de la noche a la mañana, desprevenidos. Pero le dio gracias a Dios por permitirme tener por todos estos años un padre q me enseñó a luchar por mis metas, me enseñó la importancia de la familia, me enseñó que lo importante no es vivir juntos sino estar unidos. Gracias a todos los que oraron por mi viejo, luchamos hasta el final. Papi te voy a extrañar, te amo, descansa y cuidame de arriba q tu sabes q yo estoy medio loco. Te amo viejo mío, gracias x siempre estar primera fila en todos mis conciertos, por apoyarme, gracias por enseñarme que la palabra de un hombre vale mas que cualquier papel, gracias x enseñarme a no buscar problemas pero a tampoco retroceder ante ellos. En fin gracias por ser mi papa. Te amo con todo mi corazón. Mi gente quieranse cada segundo, si tienes tu papa y tu mama diles que los amas todos los dias. No tengo palabras para lo q siento.. AMENSE!! Que tengan un lindo día, gracias por seguirme y por estar conmigo en las buenas y en las malas. Dios los Bendiga.

A post shared by Jose Cosculluela (@cosculluela) on Mar 11, 2019 at 4:45am PDT