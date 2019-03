En su cumpleaños, Bad Bunny cierra con broche de oro conciertos en la isla

El afamado intérprete de trap Bad Bunny celebró sus 25 vueltas al sol de la mejor manera; junto a miles de fanáticos en el gran cierre de sus tres conciertos en Puerto Rico.

Para conmemorar el día de su nacimiento en el año 1994, el artista trajo como invitados especiales a múltiples artistas, entre ellos, Gigolo y La Exse, Micky Woods, Cazzu, Jowell y Randy, Pj Sin Suela, Ñejo, El Alfa, J Balvin y Farruko.

Una enorme piñata en forma del ojo que aparece en todas sus promociones, confetti y un personaje de conejo formaron parte de lo que literalmente se convirtió en su fiesta de cumpleaños cuando los artistas invitados y su equipo de trabajo le cantaron cumpleaños coreados por los miles de asistentes.

Foto: Dennis A. Jones

La apertura del concierto estuvo a cargo de Jovani Vázquez, conocido como el “seductor de las estrellas” en las redes sociales, quien cantó la Borinqueña inmediatamente terminó el conteo regresivo que marcaba el inicio oficial del concierto.

Acto seguido, mostraron visuales de El Gangster, tal como los demás días, con la diferencia que esta vez los invitados eran el Guaynaa y Dagmar Cruz, en su personaje de La Vampi.

Benito Antonio Martínez Ocasio abrió su tercer concierto en Puerto Rico de su Gira x100pre tras una reflexión en la que hablaba sobre “nacer, hacer y ser”, con el fin de llevar un mensaje sobre la importancia de no juzgar a las personas.

Previo a cantar un medley de las canciones que lo lanzaron al estrellato el artista se dirigió al público. “Buenas noches Puerto Rico. Qué felicidad estar esta noche con ustedes. Se siente súper cab… celebrar esta noche de mis 25 años en la isla donde nací, crecí y me convertí en artista. Estoy super emocionado celebrar con Puerto Rico son los que creyeron en mi desde el día uno”, dijo el trapero rodeado de gritos y elogios de los presentes.

Sus primeras canciones fueron Ni bien ni mal, 200 mph y ¿Quien tú eres?, en el mismo orden que ubican en su producción que lleva el mismo nombre de su gira.

Además cantó éxitos como Soy Peor, Tu no mete cabra, Tú no vive así, Me Mata, Caro, Nada es Como antes, Mia, Si tu novio te deja sola y Sexto Sentido.

El artista hizo varias intervenciones en la que instó al público presente a evitar juzgar a los demás, al añadir que aprendió a “no juzgar, no subestimar”.

“La vida es tan bonita y tan corta y a veces lo perdemos juzgando y criticando y hay que dejar que los demás sean felices. Cada persona tiene derecho de vivir comoquiera de ser feliz, todos somos caros”, manifestó previo a cantar Caro.

Otro momento que marcó una parte emotiva en la noche fue cuando el joven vegabajeño pidió al público que cantaran con él la canción Amorfoda, especialmente aquellos que se identifican con la canción.

“Gracias a ustedes he ido a lugares que yo jamás pensé que iba a ir. He conocido lugares hermosos pero yo se los juro por Dios que ninguna como mi isla”, expuso como preámbulo a cantar La Romana junto a El Alfa.

Bad Bunny hizo un llamado a los padres a que le dediquen tiempo a sus hijos y valorar la niñez. Por otro lado, a los jóvenes les aconsejó que “todo problema tienen solución c nunca desperdicien tiempo en lo negativo y no se olviden de los viejos tampoco, no se olviden de sus papás y abuelitos”.

Jowell y Randy cantaron una versión cristiana de cumpleaños al trapero. El sábado, también, otros intérpretes urbanos le cantaron cumpleaños como parte de la celebración.

Más allá de presenciar un espectáculo musical, los miles de fanáticos que se dieron cita al Choliseo, vivieron una experiencia que incluyó una estación para pintar uñas, un centro de videojuegos y estaciones de consultas de horóscopo de Mela Pabón (checkinmela). Asimismo, tuvieron la oportunidad de comprar los artículos del Conejo Malo entre ellos camisetas, suéteres, pantalones joggers, abrigos y gorras.

Una vez concluidos los tres conciertos en la isla, el intérprete de trap continuará su gira por ciudades de Estados Unidos.