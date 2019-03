Fanático que compuso solo de "Otra Noche en Miami" tocó en concierto de Bad Bunny

Lo más que los fanáticos de un cantante desean es poder llegar lo más cercano a ese artista o, como mucho, tomarse una foto con ellos. Pero este fan logró lo que muchos quieren: subirse a tarima con Bad Bunny.

Y lo mejor de todo fue que lo hizo en un concierto en Puerto Rico y frente a un Coliseo José Miguel Agrelot totalmente lleno.

Mario Antonio Herrera Torres, de 24 años de edad y estudiante de Derecho, logró la hazaña gracias al poder de las redes sociales. Después de que Benito Antonio Martínez Ocasio estrenara su primer disco de su joven carrera, Herrera Torres decidió hacer un solo de uno de los temas más famosos de "X 100PRE". Así fue como compuso el solo de "Otra Noche en Miami" y se volvió viral en las redes sociales.

Bad Bunny, reconociendo el talento del boricua, le contestó con una serie de emojis por Twitter. Pero no fue hasta hace poco, cuando comenzaron los ensayos del show en la isla, que el exalumno de Historia de Europa en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue contactado.

El talento de Herrera Torres, quien aprendió a tocar guitarra, fue aplaudido por los presentes en la primera función del concierto. Inclusive, el propio Bad Bunny pidió una bulla.

Mientras, entre los miles que acudieron al "Choli" estaba su novia, quien se mostró muy emocionada y feliz del logro.

"Te he visto en la esquina de tu cuarto haciendo lo que amas día tras día y Lucho y yo siendo tus únicos espectadores. Hoy tu escenario no es tu cuarto, es el Coliseo José Miguel Agrelot. Tus espectadores no son 2, son 20,000+. ¡Gracias @ sanbenito por reconocer su talento!", expresó Aliana Bigio por Twitter.

